Dei tanti eventi sospesi a causa della pandemia, è probabilmente quello che a Corato è mancato di più. Dopo la versione in digitale del 2021 e la pausa forzata del 2022 per l’emergenza Covid, quest’anno si è finalmente rinnovato l’appuntamento più amato dai coratini: quello con il Carnevale cittadino. Un ritorno in grande stile per l’edizione numero 43 della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Quadratum, assieme all’amministrazione comunale e con il patrocinio di Regione Puglia, Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Una festa spalmata su più giorni, tra anteprime, spettacoli e performance di strada, sino al gran finale di ieri pomeriggio: il lunghissimo corteo dei gruppi mascherati, già da mesi al lavoro per realizzare costumi e coreografie, che hanno sfilato a ritmo di musica per le vie della città, invase dai personaggi più famosi del mondo Disney.

Un gradito ritorno alla tradizione, per quello che è da sempre un evento simbolo per Corato. Una grande adunata collettiva, alla quale ha preso parte non solo il pubblico di casa ma tantissime persone provenienti anche da fuori regione, con una importante ricaduta economica per l’intera città.

