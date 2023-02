È ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Monopoli l’uomo salvato dal personale della guardia costiera perché finito in mare a quasi cento metri dalla scogliera di Polignano a Mare. A dare l’allarme poco dopo le 20 è stata una segnalazione giunta alla sala operativa della guardia costiera di Bari che ha disposto l’uscita di una motovedetta. La complessa attività di ricerca ha consentito ai componenti dell’equipaggio di vedere l’uomo in acqua che era in apparente stato di semi-incoscienza. Dopo averlo recuperato, l’imbarcazione della guardia costiera ha raggiunto il porto turistico di Cala ponte marina dove ad attenderla c’era il personale del 118 che ha preso in carico la vittima, l’ha stabilizzata e portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.