Basta fare un giro per il centro di Bari, da corso Cavour, a via Dante, fino ad arrivare in via Calefati, per imbattersi in vetrate infrante o anche solo danneggiate. Nel quartiere murattiano del capoluogo pugliese preoccupa sempre più l’escalation di spaccate che torna ad assumere le sembianze di una vera e propria emergenza. Dopo gli episodi delle ultime settimane è successo di nuovo nella notte tra il 20 e il 21 febbraio ai danni di 8 diversi esercizi commerciali del centro città, tre solo nella centralissima via Dante. Solo uno il furto con spaccata andato a segno, in un negozio di abbigliamento di Corso Cavour, mentre per le altre attività si sono registrate vetrate rotte probabilmente con grossi massi il che pare ricondurre più che altro ad atti vandalici, sebbene non si possa escludere che i furti non siano andati a buon fine grazie alla presenza di vetri anti sfondamento. D’aiuto nel rintracciare i colpevoli saranno le telecamere di sorveglianza. Nei giorni scorsi proprio il forte aumento del fenomeno è stato al centro di un vertice in Prefettura con il viceministro della Giustizia Sisto, e i carabinieri hanno tratto in arresto due persone ritenute responsabili di due episodi di spaccate sempre nel centro città.