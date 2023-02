Dal Salento al Gargano fino alla Fiera del Levante, la Puglia è pronta ad ospitare uno dei maggiori eventi di business travel in Italia. Dal 1 al 3 marzo la fiera internazionale BTM Italia, per la nona edizione, approda a Bari, per la prima volta nel capoluogo pugliese, consentendo alle aziende del turismo di farsi conoscere a una vasta platea di operatori del settore, italiani ed esteri, attraverso una fitta agenda appuntamenti e incontri di approfondimento e formazione sull’evoluzione del turismo. Il tema scelto per quest’anno è “The Big Wave”, immagine che rappresenta la capacità dell’industria turistica di non arrestarsi mai ma di modificarsi e riemergere anche quando, forze significative come il cambiamento climatico, impongono delle rotte inesplorate. Il programma di BTM 2023 comprende oltre 90 eventi in 6 sale. La BTM si svolgerà in contemporanea ad un altro grande evento che dal 28 febbraio al 3 marzo si terrà sempre negli spazi della Fiera del Levante. la settima edizione del BUYPUGLIA, principale trade show di commercializzazione del prodotto turistico pugliese che farà incontrare i più importanti buyer internazionali con i rappresentanti delle destinazioni attraverso una nuova piattaforma di matchmaking, per un totale di oltre 1350 appuntamenti tra i 90 seller pugliesi e buyer internazionali.