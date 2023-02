La città di Bari sarà la prima città in Italia, e la prima tra quelle del mediterraneo, a sperimentare, in occasione della seconda edizione di Bari Med Marathon, un innovativo sistema di idratazione degli atleti, ovvero delle ampolle di acqua il cui involucro è costituito da una pellicola di alga marina, totalmente commestibile, eliminando così l’uso della plastica. La manifestazione podistica è dedicata ai 22 paesi del Mediterraneo ed è in programma nel capoluogo il 24-25-26 febbraio: Non solo un evento sportivo, ma un’occasione di aggregazione e un’opportunità per affermare Bari come città che accoglie e unisce, con una forte attenzione ai temi ambientali. A sposare anche quest’anno la Bari Med Marathon la Scuola Allievi della Guardia di Finanza che triplica la sua partecipazione passando dai 100 allievi della prima edizione ai 350 di quest’anno che correranno in squadre di 50 atleti utilizzando la corsa come forma per rafforzare lo spirito di gruppo.