La fuga di medici importanti, liste d’attesa infinite e tantissimi reparti lasciati senza primario. Al centro della conferenza stampa indetta dalla Lega Puglia, durante la quale era presente anche l’onorevole Anna Rita Tateo, c’è il rilancio di strutture come il Policlinico di Bari e l’Ospedaletto Giovanni XXIII. In particolare quest’ultimo è stato interessato dalla chiusura, dal 17 gennaio, del reparto di cardiochirurgia pediatrica, formalmente per mancanza di personale sanitario e su cui pende un fascicolo in Procura secondo il quale sarebbero almeno sei le morti sospette di pazienti in età pediatrica, avvenute negli ultimi quattro anni. Per tutto questo la Lega Puglia chiede non solo risposte all’assessore alla Salute Rocco Palese, ma anche maggior attenzione.