Quattro giorni per domare completamente le fiamme del vasto incendio divampato nella mattinata dello scorso 14 gennaio nell’area antistante la ‘Recuperi Pugliesi, ditta per lo stoccaggio di rifiuti a Modugno, alle porte di Bari. Soltanto martedì 17 gennaio il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari ha reso noto che alle ore 13 è terminata l’attività di spegnimento dei materiali interessati dall’incendio. Operazioni molto impegnative hanno visto coinvolte tutte le forze necessarie per affrontare l’emergenza. Ciò che però ora interessa alla cittadinanza non solo di Modugno ma di tutti i Comuni limitrofi sono i danni a livello sanitario che un incendio simile può arrecare.