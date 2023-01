In volo da Bari a Napoli, per salvare una giovane mamma e il bambino che porta in grembo. Un viaggio della massima urgenza quello effettuato da un elicottero dell’Alidaunia, per trasportare una donna foggiana di 30 anni, alla 37esima settimana di gravidanza, presso l’ospedale “Monaldi” del capoluogo campano.

Lo scorso 31 dicembre la paziente era stata trasportata in ambulanza presso il Policlinico di Bari, a seguito della rottura prematura delle membrane. I successivi accertamenti clinici, effettuati nel nosocomio barese, hanno evidenziato un serio problema nel nascituro, affetto da una grave malformazione cardiaca, diagnosticata già alla 26esima settimana di gestazione.

Alla luce del serio pericolo corso dalla madre e dal bambino, dopo una consulenza dei medici del reparto di chirurgia pediatrica, si è deciso per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Napoli, maggiormente specializzato in questo genere di patologie.

Così dall’aeroporto di Bari si è alzato in volo un elicottero della società Alidaunia, che ha trasportato la donna fino a Capodichino: un viaggio durato circa 50 minuti, coordinato dalla centrale del 118 di Foggia.

Una volta atterrata a Napoli, la paziente, madre di altri due bambini, è stata trasferita in ambulanza presso il “Monaldi”, dove è stato effettuato un intervento correttivo d’urgenza sul nascituro, direttamente nell’utero della donna. Un’operazione di altissima complessità cardiochirurgica ma perfettamente riuscita.

Madre e figlio adesso stanno bene. La 30enne è tuttora ricoverata presso il nosocomio napoletano, pronta a portare a termine la sua gravidanza.