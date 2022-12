Il 2023 prenderà il via con un omaggio alla musica per banda a Ruvo di Puglia. L’appuntamento è fissato per domani, 1° gennaio, alle ore 11, presso il teatro comunale di via Pertini che, nella sua versione completamente ristrutturata, ospiterà il “Gran Concerto di Capodanno”, alla sua quinta edizione.

Tra gli eventi di punta delle festività, lo spettacolo è stato organizzato dalla Pro Loco di Ruvo di Puglia, in collaborazione con l’agenzia Bass Culture e l’amministrazione comunale.

Composta quasi esclusivamente da musicisti ruvesi, la Banda Talos eseguirà un programma musicale fatto di valzer e danze. Un mix tra tradizione e trascrizione, con omaggi a grandi compositori del passato, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. A dirigere la formazione, i maestri Vincenzo Anselmi e Rino Campanale. Il servizio.