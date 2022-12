«È evidente, nell’ultimo periodo, l’attenzione per i territori e, per quello che mi riguarda da vicino, anche per la mia Puglia». Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, coordinatore del partito in Puglia.

«Il Gruppo Fs negli ultimi due mesi, con Matteo Salvini alla guida del Mit, ha vantato appalti per un valore di 1,42 miliardi di euro e gare per oltre 10,4 miliardi di euro – spiega il Sen. Marti – In particolare, in Puglia aperto il cantiere ferroviario sulla Napoli-Bari e il 2 dicembre la gara per la progettazione e la realizzazione del collegamento ferroviario dell’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi per un importo pari a 70 milioni di euro, finanziati anche con fondi del PNRR. Il vento è cambiato: con il vicepremier e ministro Salvini il 2023 si prepara ad essere ‘l’anno dei cantieri’».