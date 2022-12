Doveva essere un Natale sereno per i 114 lavoratori della Baritech. E invece c’è un colpo di scena nella vicenda che vede coinvolti da un lato i rappresentanti dell’azienda, dall’altra la task force della Regione Puglia e Giorgio Lopresti, rappresentate di un’azienda tessile del nord che si è resa disponibile ad acquisire l’intero ramo d’azienda. Dopo però il sopralluogo di qualche giorno fa l’azienda entrante sembra aver deciso di sospendere il conferimento e tramite una comunicato il dott. Cipriani, rappresentante della Baritech, ha fatto sapere che la procedura di trasferimento del personale in Baritech filati SRL, prevista per il 27 dicembre, è temporaneamente sospesa. Da quanto si apprende sembra che la richiesta di Lopresti sia che le quattro macchine del Melt Blown ritornino com’erano durante la visita di ottobre. Questo sarebbe il motivo per il quale la trattativa si starebbe prolungando. I 114 anni lavoratori aspettano risposte e, forse, si saprà qualcosa in più dopo la riunione che si terrà nel pomeriggio del 28 dicembre presso il Comitato SEPAC della Regione Puglia.