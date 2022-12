50 giorni di iniziative e appuntamenti, fino al 23 gennaio 2023, data di scoperta delle grotte di Castellana. Parte Piazze d’Inverno, il cartellone di eventi invernali gratuiti organizzato da Comune di Castellana e Grotte di Castellana. Grande protagonista dei primi tre giorni lo spettacolo delle Fontane Danzanti, show di acqua, luci e musica. Quello delle Fontane Danzanti resta l’unico appuntamento di Largo Porta Grande in un programma che poi coinvolgerà piazza Garibaldi (con la Casetta di Babbo Natale, le postazioni enogastronomiche, i mercatini e i concerti), piazza Nicola e Costa (con gli appuntamenti musicali), largo San Leone Magno e il centro storico. A questo calendario, si aggiunge anche un ricco programma di appuntamenti prettamente natalizi, sportivi e culturali con alcune sorprese che caratterizzeranno ancora di più l’intero periodo e i valori compresi in Piazze d’Inverno. Dopo gli appuntamenti estivi e in contemporanea al villaggio natalizio con le postazioni enogastronomiche e i mercatini, tornano così gli appuntamenti in musica nel cuore di Castellana Grotte e tante altre novità che attenderanno grandi e piccini fino alla fine del mese di gennaio.