Tradizioni, momenti di serenità e gioia, colori e soprattutto ricette e bontà enogastronomiche. Bari si prepara al Natale e lo fa anche attraverso le consuetudini culinarie. Il 24 dicembre si avvicina e, come da tradizione, in molti si affolleranno, durante il giorno, in piazza del Ferrarese per ritrovarsi, finalmente dopo il periodo di restrizioni legato alla pandemia. Ma quali sono le prelibatezze da gustare a tavola alla Vigilia e poi il 25 dicembre? Ce lo racconta la signora Angela.