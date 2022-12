Il 2022 si chiude con una serata all’insegna della musica d’autore a Corato. Da Piazza Cesare Battisti, la città saluterà l’arrivo del nuovo anno con il concerto di uno degli artisti più conosciuti ed apprezzati del panorama musicale italiano ed internazionale: Vinicio Capossela. Sarà lui il super ospite di un veglione collettivo, in programma per la notte di San Silvestro: il “Rolling Sponz Review”, un evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale “Lavorare Stanca”.

Cantante, polistrumentista e scrittore, Vinicio Capossela è autore ed interprete di brani passati alla storia, come “Che coss’è l’amor” e “Il ballo di San Vito”, solo per citarne alcuni. Canzoni che hanno fatto di lui uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana, a partire dagli anni ’90 fino ad oggi.

L’artista torna in Puglia, sul palco allestito nella centralissima piazza di Corato, per guidare il pubblico in un viaggio alla scoperta del pianeta Capossela, tra le sonorità coinvolgenti e variegate della sua vastissima produzione discografica.

“Una grande festa catartica, delirante ed emozionante” – così come l’ha definita il Comune di Corato, che ha annunciato l’evento con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

L’ultimo passaggio di trasformazione, e l’ultimo grande rito di questo 2022 di “Verso Sud”, progetto artistico-culturale, nato proprio a Corato, curato dall’associazione “Lavorare Stanca”.

Un appuntamento imperdibile, per tornare a celebrare il nuovo anno come avveniva prima della pandemia: con un caloroso abbraccio di piazza, per farsi contagiare dalla magia della musica.