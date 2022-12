«Siamo partiti alle 13.21 da Bari Centrale e dopo 4 ore siamo fermi dopo Macchie senza corrente, senza bagno, senz’acqua!!! Abbiamo bisogno di aiuto!!».

Continuano ancora i disservizi sulla tratta Bari Nord. L’ultimo, questo pomeriggio quando circa 35 passeggeri sono rimasti fermi per quattro ore a bordo di un treno Ferrotramviaria. Il treno, partito alle 13.21 dalla stazione di Bari Centrale è rimasto fermo al buio all’altezza di Bari Palese per un guasto tecnico.

«Viaggio da 30 anni e conosco questi disagi». Numerosi i commenti e le segnalazioni sui social da parte di passeggeri sempre più delusi da un servizio non efficiente e che ogni giorno riserva disagi e ritardi a studenti e lavoratori costretti a posticipare i loro impegni quotidiani.

Dopo le ore di attesa i passeggeri sono stati spostati in un autobus sostitutivo.