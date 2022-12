Bari accende le luci del tradizionale albero di Natale che ogni anno, il 6 dicembre, giorno in cui si celebra il santo patrono San Nicola, viene allestito in piazza del Ferrarese e che dà il via alle festività natalizie. Lo show ha avuto inizio dopo le celebrazioni nicolaiane previste per la giornata, intorno alle ore 20, con uno speciale set di luci e musiche che è culminato, appunto, con l’accensione dell’albero. Un appuntamento imperdibile per i cittadini del capoluogo pugliese: lo spettacolo ha infatti attratto nel centro di Bari centinaia di persone che si sono riunite per assistere alla magia di uno dei momenti più attesi del mese di dicembre. A seguire la cantante Gaia Gentile si è esibita dal vivo e ha anticipato la “prima” del videomapping progettato per illuminare la facciata dell’ex Mercato del Pesce. La proiezione artistica, che si potrà ammirare fino al 26 dicembre, ogni ora, dalle 17 alle 23, sarà caratterizzata da effetti di grafica bi e tri dimensionale, da un accompagnamento musicale sincronizzato e da quattro diversi temi: natalizio, architetturale, digital art (dall’impressionismo ai giorni d’oggi) e paesaggistico (giardino d’inverno). Insomma il Natale barese è appena iniziato.