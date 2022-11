Dopo lo stop di due anni a causa della pandemia, è tornata a Bari, all’interno del teatro Kursaal Santalucia, la cerimonia per la consegna del “Caduceo d’Oro 2022”, giunta alla XVI edizione e organizzata dall’Ordine dei farmacisti di Bari-BAT. Nel corso della manifestazione, oltre a conferire il premio a figure importanti e ricordate soprattutto per il loro impegno contro il COVID come l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, il comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, è stata l’occasione per avviare un confronto sul tema “La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”.