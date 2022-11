Una giornata per ricordare chi non c’è più in terra ma che resterà nei nostri cuori per sempre. In occasione della Giornata dedicata ai defunti, davanti all’altare della Patria del cimitero monumentale di Bari, si è svolta la cerimonia commemorativa officiata dall’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Francesco Satriano. Presente anche il sindaco di Bari Antonio Decaro.

Al termine della messa, sono state deposte due corone di fiori all’ossario dei Caduti della Prima Guerra mondiale ed è stata impartita la benedizione ai caduti di Nassiriya.

Non poteva mancare in un giorno come questo un messaggio di pace.