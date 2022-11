Dovrebbero essere parcheggiati così e, invece, a Bari vengono lasciati davvero ovunque. Parliamo dei monopattini elettrici il cui utilizzo ha avuto un grandissimo slancio soprattutto durante la pandemia, quando piuttosto che ammassarsi nei mezzi pubblici si preferiva, e tuttora si preferisce, questo mezzo di trasporto. Non inquinante, comodo e che consente anche di attraversare zone che sarebbero riservate esclusivamente ai pedoni. Fin qui tutto bene, se non fosse che, nonostante la possibilità di parcheggiare sugli stalli già presenti destinati a biciclette e ciclomotori, i monopattini vengono parcheggiati in ogni dove: sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, su cui è possibile la sosta solo su aree predisposte dal Comune, e sulle carreggiate, in corrispondenza di incroci canalizzati, lasciati per terra in pieno centro. Insomma, senza nessuna regola e letteralmente abbandonati dove capita e posizionati nelle maniere più inappropriate. Da tempo l’amministrazione insieme alla polizia locale stanno lavorando per una soluzione del problema. Eppure basterebbe, laddove non si dovesse trovare il parcheggio destinato al monopattino, utilizzare il buon senso lasciandolo in una posizione che non intralci il traffico delle auto sulla strada e il transito dei pedoni sui marciapiedi. Senso civico e rispetto delle leggi purtroppo non sempre vanno di moda.