Dolcetto o scherzetto? Non vedevano l’ora, i tanti bimbi che affollano le strade di Bari, di pronunciare la fatidica frase nota ormai in tutto il mondo e legata a doppio filo con le celebrazioni per la festa di Halloween. Una ricorrenza, quella della Notte di Tutti i Santi, che è ormai definitivamente entrata a far parte della vita degli italiani. Pienissime le strade del capoluogo pugliese, con grandi e piccini che, approfittando del ponte al lavoro e delle scuole chiuse, si sono riversati nelle vie del passeggio cittadino. Poca, a dir la verità, l’attenzione riservata ad Halloween dai tanti esercizi commerciali, fatta eccezione per i negozi di dolciumi, veri protagonisti di questa festa. Una festa non solo per giovanissimi, che sfilano vestiti a maschera, ma anche un’occasione per tanti ragazzi di svagarsi tra serate dedicate e feste a tema