Maggiore trasparenza nella gestione di fondi, strutture non fatiscenti, abolizione dell’alternanza scuola lavoro, spazi di socialità assenti, più soldi per la scuola e meno per la guerra: gli alunni degli Istituti baresi scendono in piazza contro una scuola che non è a misura di studenti. Il corteo ha sfilato per le strade del centro di Bari, partendo da piazza Umberto fino ad arrivare in piazza Prefettura. Tante le richieste dei ragazzi che si dicono esausti di una situazione che non permette loro di guardare al futuro con fiducia.

