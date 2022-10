Gli attualmente positivi raggiungono quota 15mila, mentre i ricoveri complessivi salgono a 154. Non sono confortanti le notizie che arrivano dal bollettino covid diramato oggi dalla Regione Puglia. Gli indicatori principali sono in risalita, mentre la curva dei nuovi casi mantiene un andamento stabile. Sono 1.464 i nuovi casi a fronte di circa 10mila tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 14,7%. E’ la provincia di Lecce a far registrare più contagi in un solo giorno, 456, segue Bari con 426 nuove positività, 193 nel tarantino, 173 in provincia di Brindisi, 143 in quella di Foggia ed infine 74 nella Bat. Il totale dei casi da inizio emergenza sale 1.506.064. Alla conta delle vittime purtroppo si aggiungono altri due decessi. Ricoveri aumento negli ospedali della regione: 148 i pazienti in area non critica, mentre 6 sono i posti letto occupati in terapia intensiva. Gli attualmente positivi salgono a 15.020. I negativizzati, nelle ultime 24 ore, sono circa 1.300.