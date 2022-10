Nel corso del weekend in Puglia si sono superati il milione e mezzo di casi accertati di positività al Covid-19 da quando è iniziata la pandemia. E’ il dato forse più importante del bollettino epidemiologico del weekend che comunque conta 464 nuovi casi registrati a fronte di circa 3700 test effettuati. Torna lo zero nel numero delle persone decedute mentre sono stabili ma in deciso ribasso rispetto alla scorsa settimana, il numero dei ricoverati: 121 in area non critica e 7 nelle terapie intensive.

Primo accenno di nuova discesa anche per gli attualmente positivi che si attestano a 14275 grazie ai 516 negativizzati. Nel barese sono 165 i nuovi contagi mentre a Lecce 120 ed a Brindisi 64. Nel tarantino si contano 50 test positivi mentre a Foggia 36 e nella BAT 25. Due sono i residenti fuori regione risultati positivi al Covid-19.