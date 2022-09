La Puglia è sempre più un punto di riferimento e un polo attrattivo per il turismo estivo: lo confermano i dati diffusi da AeroportI di Puglia in riferimento ai passeggeri in arrivo e partenza negli scali di Brindisi nel mese di agosto. Un milione, 93mila e 640 le persone transitate nei due aeroporti, con un aumento del 22,5% rispetto allo stesso mese del 2019, ultimo parametro valido per un confronto a causa del biennio condizionato dal Covid. 569.819 sono stati i passeggeri di linea nazionale, dove si è registrata una crescita del 33,1%, 505.668 quelli di linea internazionale, con un aumento del 17,6% delle presenze.

Tra i due scali, la crescita percentuale maggiore è quella fatta registrare da Brindisi: 379.456 i passeggeri, il +27,4 rispetto allo stesso mese del 2019, con un incremento che si è attestato al +3,2% per la linea nazionale e al +22,3% per la linea internazionale. A Bari, tra arrivi e partenze, sono state registrate 714.004: incremento del 20%, suddiviso tra il 33% per la linea nazionale e più 16,1% per l’internazionale. “Performance tra le migliori a livello europeo e superiori al dato nazionale dei passeggeri” la definiscono da Aeroporti di Puglia, anticipando anche il prossimo avvio di collegamenti aerei da e per Foggia, con voli per Milano e successivamente per Torino, Verona e Catania. In crescita anche i collegamenti tra l’aeroporto di Bari e la città: a luglio e agosto sono stati 140mila coloro che hanno usato il collegamento gestito da Ferrotramviaria, a fronte dei 93mila utenti del 2019.