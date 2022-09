Prima avrebbe preteso un servizio che non poteva essere erogato, aggredendo verbalmente un’assistente sociale per poi ripresentarsi con un cacciavite minacciando la dipendente comunale: è quanto sarebbe accaduto nei giorni di Ferragosto negli uffici del Municipio V a Bari.

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fossero intervenuti alcuni operatori che erano sul posto.

A denunciare l’episodio è stato il Croas Puglia, il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

La presidente del Croas Matera, inoltre, ricorda come più volte l’Ordine abbia richiesto il potenziamento dei Servizi Sociali attraverso nuove assunzioni e la stabilizzazione dei dipendenti comunnali, garantendo così continuità di presenza e di aiuto a chi ne ha bisogno.