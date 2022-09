Continua a puntare verso il basso la curva della pandemia di Coronavirus in Puglia. Una buona notizia confermata dal bollettino giornaliero della Regione che oggi, giovedì 1° settembre, segnala 1.025 nuovi casi accertati, a fronte di 8.976 tamponi analizzati, con un tasso di positività che scende all’11,4%.

È Bari la provincia che conta il maggior numero di contagi: 307. Segue Lecce con 271, Taranto con 144, Foggia 134, Brindisi 73 ed infine la Bat con 59 nuovi casi, ai quali si aggiungono quelli di 28 residenti fuori regione e 9 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza, sale così a 1.454.413.

Si aggrava purtroppo anche il bilancio delle vittime del virus, con altri 6 morti registrati nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi che sfiora ormai quota 9mila.

Situazione sotto controllo sul fronte sanitario. Ricoveri ancora in discesa: i pazienti Covid in ospedale sono complessivamente 219, di cui 208 in area non critica e 11 in terapia intensiva.

Va giù anche il dato riferito agli attuali positivi, che toccano la cifra complessiva di 19.503.

Sale solo in numero relativo ai negativizzati, che ad oggi sono in tutto 1.425.911, con quasi 1.400 guariti nelle ultime 24 ore.