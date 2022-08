Chicchi di grandine grandi come palline da tennis, violenti temporali e nubifragi: sono gli effetti della nuova ondata di maltempo che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla Puglia. Ad essere colpita è stata in particolare l’area sud-est della provincia di Bari, dove si sono registrati i fenomeni più intensi.

I danni maggiori si sono verificati tra i Comuni di Casamassima, Rutigliano, Mola e Noicattaro, dove una vera e propria tempesta di grandine si è abbattuta in pochi minuti sui centri abitati, provocando notevoli danni.

Chicchi di grandine, di grosse dimensioni, sono caduti come proiettili, danneggiando carrozzerie e parabrezza delle macchine. Numerose le segnalazioni arrivate alla Polizia Locale da parte degli automobilisti, rimasti bloccati a causa delle forti precipitazioni.

Video e foto dell’intensa grandinata sono stati realizzati con i telefonini e pubblicati in rete dagli utenti: immagini che lasciano a bocca aperta.

E i vetri delle vetture andati in frantumi non sono stati la sola conseguenza della tempesta di ghiaccio di ieri pomeriggio. La cella temporalesca non ha lasciato scampo neanche ai vigneti, con i grossi chicchi di grandine che hanno perforato i teloni di plastica di protezione, facendo danni ingenti all’uva da tavola.

Distrutte anche diverse coltivazioni nelle campagne del sud Barese, con frutti e ortaggi andati irrimediabilmente perduti proprio alla vigilia della raccolta. Alcuni sindaci dei Comuni colpiti hanno già chiesto lo stato di calamità.

Fenomeni estremi, anche se meno dannosi, si sono verificati anche a Bari e nei centri limitrofi, dove si sono abbattuti, in pochi minuti, degli intensi acquazzoni, che hanno allagato strade e cantine, provocando notevoli disagi.

Forti rallentamenti anche sulle strade, in particolare sulla Statale 16 e sulla A/14, con molti automobilisti che si sono fermati sotto i cavalcavia per proteggere i veicoli dalla grandine, creando pericoli alla circolazione. Fortunatamente non si sono registrati incidenti.