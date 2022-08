Sono 2.168 i nuovi casi di positività al covid registrati in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi. 13.330 i tamponi eseguiti e tasso di positività che scende di poco rispetto a ieri, attestandosi al 16,2%. 602 i contagi attribuiti alla provincia di Bari, 567 a quella di Lecce, 303 i nuovi casi nel tarantino, 241 nel foggiano, 214 in provincia di Brindisi ed infine 155 nella Bat. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 1.423.868. Non si arresta, purtroppo, l’andamento dei decessi che oggi riportano altre 7 vittime del virus, per un totale che sale a 8.904. Sul fronte sanitario, dopo il grande calo dei dati degli ultimi giorni, i valori si stabilizzano: sono 403 i pazienti ricoverati nei reparti non critici della regione, 16 i posti letto occupati in terapia intensiva. Scendono lievemente gli attualmente positivi, ad oggi poco più di 42mila. I negativizzati nelle ultime 24 ore sono circa 3.300, dato che si conferma maggiore rispetto ai nuovi casi giornalieri.