A seguito della denuncia presentata in Procura contro gli eccessi della movida firmata da 146 residenti esasperati del quartiere Umbertino, la zona di Bari più ricca di locali tra il lungomare e il murattiano, ora si muove la Prefettura. Si è tenuta la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica proprio per affrontare una situazione che non riguarda più solo alcune segnalazioni sui social. I cittadini che abitano la zona evidenziano come il problema sia di tipo strutturale: secondo i residenti, infatti, aver consentito l’insediamento senza regole e limiti alle attività di ristorazione nell’Umbertino, che vanta oltre 65 locali, ha causato il degrado e gli effetti negativi più volte denunciati. Nell’esposto, presentato dall’avvocato Luigi Giarratana, i cittadini chiedono al sindaco Antonio Decaro di intervenire anche con un’ordinanza che possa anticipare l’orario di chiusura.