Doveva essere un piccolo parco, attraverso un progetto commissionato dall’ARCA Puglia Centrale e con data di consegna il 9 giugno, oggi è un cantiere abbandonato al degrado. Ci troviamo in uno dei polmoni del quartiere Libertà, in via de Cristoforis, a Bari, a due passi dal Tribunale del capoluogo pugliese e dalla sede proprio dell’ Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare. Ciò che vediamo non è un’area verde in cui far giocare i bambini, ma un’edicola abbandonata, rifiuti, buche, erbacce, insetti e un cantiere, di fatto, non messo neppure in sicurezza.

Il cantiere è stato consegnato a inizio gennaio e dopo la rimozione della pavimentazione e l’istallazione dell’impianto d’illuminazione sembra che tutto si sia fermato.

La richiesta dei residenti è chiara: terminare al più presto i lavori iniziati.