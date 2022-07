La colonnina di mercurio è pronta a schizzare nuovamente verso l’alto. La Puglia si appresta a vivere una nuova ondata di caldo portata dall’anticiclone africano denominato Apocalisse4800. Il motivo di questo nome è dato dallo zero termico raggiunto ancora una volta sul Monte Bianco, alto oltre 4.800 metri di altezza, e che sulle alpi comporterà il rischio di scioglimento dei ghiacci.

Una curiosità che rende perfettamente l’idea di grande caldo in arrivo soprattutto a partire dal weekend in tutta Italia. La Puglia, in particolare, vivrà le temperature più alte a partire proprio da sabato e domenica. Secondo le previsioni resteranno tali per tutta la settimana successiva. E’ nell’entroterra che sono attese punte di 40 °C, anche oltre nel foggiano, provincia dove l’anticiclone africano intensificherà la sua forza.

Il grande caldo si registrerà anche nella Bat e a Bari. La situazione migliora di poco scendendo verso il Salento, ma le temperature anche qui si aggireranno sui 35 gradi. Si consiglia massima attenzione e riparo dal sole nelle ore di punta. Secondo le previsioni l’anticiclone Apocalisse reggerà fino a due settimane. L’afa e l’umidità accompagneranno le temperature elevate, anche sulla costa, per un mix da bollino rosso su tutta la Puglia.