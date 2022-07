Frenano i contagi e tornano a scendere anche gli attualmente positivi. Primi veri segnali di un rallentamento della pandemia da covid-19 in Puglia arrivano nel bollettino epidemiologico odierno della Regione. 6408 nuovi casi registrati su quasi 28mila test effettuati e con 5 persone purtroppo decedute a causa del virus. Scendono sotto le 93mila, invece, le persone attualmente positive che si attestano a 92732 grazie ai 6688 negativizzati. Salgono ancora, invece, i ricoveri: sono 500 i pazienti ricoverati in area non critica rispetto ai 479 di ieri e 17 quelli in terapia intensiva. Provincia per provincia la pandemia continua a colpire maggiormente il barese con 1959 nuovi casi registrati ed a seguire Lecce con 1292. La Provincia di Taranto segue con 1100 casi, poi Foggia 719, Brindisi 623 e la BAT con 539. Sono 146 i residenti fuori regione mentre 30 quelli con provincia in via di definizione.