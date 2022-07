Su proposta dell’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la giunta comunale ha approvato oggi il provvedimento che destina l’utilizzo del “Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2020”, pari a complessivi € 136.500,27, a una riduzione tariffaria in favore dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica nell’anno scolastico 2022/23.

L’abbattimento delle tariffe, calcolato sul numero presunto di utilizzatori del servizio per il prossimo anno scolastico (quantificato a sua volta sulla base del numero dei fruitori nel precedente anno scolastico, suddiviso per fasce di reddito ISEE) e sul numero presunto di giorni di somministrazione (circa 125), consentirà una riduzione progressiva calcolata come segue:

·1^ fascia pagante (ISEE da € 6.000 a 12.500): 38% di riduzione

·2^ fascia pagante (ISEE da € 12.500,01 a € 19.000):19% di riduzione

·3^ fascia pagante (ISEE da € 19.000,01 a € 25.000):10% di riduzione

·4^ fascia pagante (ISEE da € 25.000,01 a € 30.000):5% di riduzione

·5^ fascia pagante (ISEE da € 30.000,01): nessuna riduzione.

Pertanto, le nuove tariffe a carico degli utenti del servizio di mensa scolastica biologica per l’anno scolastico 2022/023 risultano le seguenti (evidenziate in neretto):