Pianificare la sanità del domani attraverso l’innovazione e la sicurezza in risonanza magnetica. È stato questo il tema al centro dell’incontro organizzato da Itel, azienda leader nella progettazione e realizzazione di strutture complesse di schermature per Imagin Diagnostico. Un momento importante di confronto tra tutte le parti coinvolte, con l’Inail e con gli esperti di settore, quello che si è svolto all’interno del centro congressi del Parco dei Principi a Bari. Tanti i temi affrontanti nel corso della mattinata a partire dagli approcci Inail per un continuo miglioramento della sicurezza in risonanza magnetica fino ad arrivare alla risoluzione di problematiche complesse.