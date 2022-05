Duecentomila persone hanno invaso il lungomare di Bari per assistere a uno degli appuntamenti più attesi, le Frecce Tricolori, che dopo due anni di stop a causa della pandemia sono tornate ad esibirsi nel cielo del capoluogo pugliese. Diciotto manovre spettacolari con incroci da brividi della Pattuglia Acrobatica Nazionale: il Bari San Nicola Air Show, organizzato dall’Aeronautica militare, dall’Aeroclub e dal Comune di Bari, ha incantato grandi e piccini, tutti con la testa all’insù per ammirare l’esibizione andata in scena in occasione della festa di San Nicola. Dieci gli aerei, diretti dal comandante Stefano Vit, che hanno colorato di verde, bianco e rosso il cielo nuvoloso di Bari. Dieci piloti, di cui un solista, il numero 10 della Pattuglia Acrobatica, il maggiore Massimiliano Salvatore, che insieme ai suoi compagni di squadra ha sfilato per le vie della città durante il Corteo Storico di San Nicola.