Parola d’ordine eco-sostenibilità per un turismo che guarda al futuro. La Terra delle Gravine si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo e lo fa con la consapevolezza di essere un territorio vivo e di poter offrire a chi la visita un’esperienza unica e a 360gradi. All’offerta che viene dal mare come Castellaneta, Ginosa e Chiatona, si aggiungono gli insediamenti rupestri, il gran canyon più grande d’Europa e la possibilità di praticare sport estremi come il climbing e il tracking sul corso del cosiddetto Burrone. Da Laterza a Massafra passando per Palagianello, Castellaneta, Ginosa, Palagiano e Mottola. Sono questi i 7 Comuni che, con un lavoro di squadra, hanno costruito una rete forte: quella della via della Terra delle Gravine.