Il turismo esperienziale in Puglia che diventa terapeutico. Sergio Rubini, regista e attore pugliese, ha raccontato così il nuovo spot “Puglia, autentica meraviglia” di Pugliapromozione, presentato in occasione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo e che, quest’anno, porta la sua firma.

Un’emozione lunga 60 secondi che, attraverso l’immaginazione del protagonista, racconta le sei province pugliesi. Le immagini spettacolari fanno scorrere l’antico borgo di Bovino (Foggia), il parco Nazionale dell’Alta Murgia (BAT), Portalga a Polignano a Mare (Bari), l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate (Lecce), il parco naturale di Torre Guaceto (Brindisi) ed il MArTa Museo Nazionale Archeologico di Taranto.

“Lo spot è bellissimo, è terapeutico. Nel senso che in un mondo sempre più veloce e in un mondo sempre più incomprensibile, la Puglia è un luogo che rende più lucido il pensiero – ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia – perché evidentemente l’essenziale emerge con lucidità quando si guarda un paesaggio, un campo di grano, il mare, le grotte e cominci a capire come funziona la fisica del mondo: questo aiuta tanto il buon vivere Esattamente ci troviamo nello studio di una psicanalista. La dottoressa è una donna prossima ai sessanta, ed ha un accento straniero. Parla sommessamente, con una voce antica, che sembra provenire da chissà dove. Sul lettino è sdraiato un quarantenne di bell’aspetto ma teso, vittima di una strisciante e palpabile nevrosi, totalmente assorbito da un perenne presente fatto solo di lavoro, denaro e apparenza. L’analista gli fa notare che così non può andare avanti, è troppo stressato, il ritmo della vita che conduce lo sta consumando, ha bisogno di rilassarsi. Così, lo invita a chiudere gli occhi, a immaginare luoghi bellissimi… E, insieme al protagonista ed alla sua famiglia, ci ritroviamo in Puglia! Accogliere non è solo un lavoro, è uno stato dell’anima – ha proseguito il presidente Emiliano – . In Puglia noi accogliamo tutti non solo i turisti”. Il turismo per la Puglia è un messaggio dell’anima perché cioè nella natura dei pugliesi e di una terra dove si può venire per un week end, per scrivere, un libro, per sposarsi o semplicemente per rilassarsi. In Puglia, poi, si ritorna, per come si viene accolti e in questo siamo maestri”.

C’è una azione corale che, da circa 15 anni, sta portando alla crescita esponenziale del turismo pugliese con azioni sia dei professionisti del turismo che della popolazione, che tramanda di padre in figlio la tradizione millenaria della accoglienza.

Pugliapromozione si è fatta carico della erogazione di circa 80 mln di euro per le azioni di “Custodiamo le imprese” e “Custodiamo la cultura” che hanno preservato l’imprenditoria turistica e culturale durante la pandemia. “Lo spot di Sergio Rubini andrà in onda a livello nazionale in tv e a seguire anche in radio, unitamente a foto delle località in cui lo spot è stato girato”, ha concluso Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.