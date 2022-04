Nel settore della leadership certe competenze sono diventate imprescindibili per un management efficace e allo stesso tempo sono diventate alla portata di tutti. Per segnare una linea da quello che è stato già fatto e ciò che sarà il futuro e per sostenere imprese e manager, in questo momento storico di grande complessità e incertezza, ci vuole qualcosa di veramente straordinario, una caratteristica che, reinterpretata, faccia la differenza in questo settore. Con questo obbiettivo, Claudio Spinelli, ex operatore dei reparti speciali e membro della prestigiosa Task Force 45, Riccardo Montanari, executive coach tra i primi LUXXprofile Master & Instructor certificati in Italia e Luca Sartori, esperto di Organizations and People Care Consultant, hanno studiato un approccio unico nel suo genere e dato vita ad una speciale task force.

Al centro di questa unità troviamo una figura nuova per questo settore, quell’elemento/personalità le cui competenze, adattate a un nuovo contesto, segnano una svolta nel fare coaching: Claudio Spinelli, ex operatore delle forze speciali 9° Regimento d’Assalto Paracadutisti Col Moschin e membro della prestigiosa Task Force 45, un esperto di leadership e gestione del team, certo, ma anche di Crisis Fast Decision Making (cioè, prendere decisioni velocemente in momenti difficili e di crisi). Con due encomi ricevuti dall’Esercito Italiano e uno dall’Esercito Americano per le missioni svolte, è stato istruttore dei reparti speciali e collaboratore nel progetto ‘Cave Sardinia’ tenuto con l’Ente Spaziale Europeo per il corso Human Behaviour Performance con obiettivo l’addestramento dei futuri astronauti. Il suo contributo?

“Spesso in missione mi sono trovato in situazioni difficili. Le ho affrontate grazie alle stesse abilità di leadership che oggi condivido nelle aziende che, seppur con criticità differenti, attraversano momenti di forte e rapido cambiamento”. Parlando del motivo di un cambiamento professionale così estremo, Spinelli risponde: “Per anni ho avuto l’onore di addestrare risorse nel contesto militare, oggi per me è una grande opportunità poter fare lo stesso mettendo in atto le mie conoscenze anche in ambito aziendale, formando manager e imprenditori e, con soddisfazione, notare che ci sono ottimi risultati anche in questo campo”.

L’unione della forma mentis di queste tre professionalità da vita a un metodo utile per portare innovazione ed evoluzione nelle aziende, sviluppando stili di management e leadership adatti al momento attuale, i cui tre pilastri fondamentali sono:

1.Essere leader nei momenti di crisi: nell’incertezza le persone cercano di ripristinare il controllo e creare prevedibilità. Compito del leader è creare e dare significato.

2.Guidare prendendosi cura del Team e delle persone: per governare l’inatteso le persone devono stare bene. Compito del leader è promuovere il benessere.

3.Scoprire il proprio stile di Leadership e utilizzarlo al meglio per innovare ed evolversi: la volatilità del contesto in cui agiamo richiede di essere flessibili. Compito del leader è adattare il proprio stile di leadership alle circostanze.

In definitiva, questo momento storico richiede un nuovo approccio di guida e gestione delle persone, che sappia anticipare e interpretare il cambiamento anche quando questo è rapido, inatteso e dirompente.