Un dossier con lo scopo di controllare quantitativamente la presenza del verde urbano e cercare di stimolare le Amministrazioni comunali alla buona gestione di questo bene comune. Legambiente Puglia presenta Città Più Verdi Puglia 2022, il primo monitoraggio sulla gestione della vegetazione pubblica nei Comuni pugliesi.

Per la redazione del dossier i Comuni pugliesi, nei mesi scorsi, sono stati invitati a compilare un questionario basato su tre gruppi di domande con un focus sull’utilizzo dei corretti strumenti della gestione del verde urbano, l’organizzazione degli uffici tecnici competenti e attività di comunicazione, promozione e educazione ambientale.

Nella nostra regione la situazione non è delle migliori. Tra i capoluoghi di provincia solo Bari e Taranto, infatti, sono state premiate con la “Menzione Speciale Top 5 Teniamoli d’occhio”, riservato ai Comuni pugliesi che hanno registrato le migliori performance nel 2021. Premiata, per quanto riguarda la BAT, solo Trinitapoli. Insomma, la strada per diventare più green è davvero molto lunga.