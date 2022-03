Rendere il San Nicola bello come 30 anni fa. Hanno avuto il via con questo spirito i lavori di sostituzione degli ultimi seggiolini dello Stadio di Bari. La tribuna est, già completa nei due anelli, è l’unico settore che non sarà interessato: si parte dalla curva sud (chiusa dal 2018) e per proseguire poi con tribuna ovest e curva nord.



A seguire avranno il via poi i lavori di sostituzione dei fari e successivamente dei teli di copertura, step per il quale il Comune ha stanziato 11 milioni di euro. Gli interventi dovrebbero terminare in primavera inoltrata, subito dopo la fine del campionato di serie C, si passerà a quelli della Curva Nord, casa del tifo biancorosso, in tempo per un eventuale salto di categoria e quindi per soddisfare gli standard richiesti. Un cronoprogramma legato anche ai grandi concerti estivi che saranno ospitati dal San Nicola



Contemporaneamente alla sostituzione dei seggiolini, è stato avviato il cantiere per l’efficientamento energetico dell’impianto di strada Torrebella. Notevole sarà l’effetto cromatico, con un San Nicola completamente biancorosso, seguendo l’impostazione della Tribuna Est. E il sindaco Antonio Decaro va anche oltre la scaramanzia…