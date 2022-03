Sono 3811 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Puglia nel consueto bollettino epidemiologico giornaliero. Le cattive notizie arrivano ancora dal numero di decessi, 12 quelli di oggi. Il dato dei decessi è purtroppo l’ultimo a scendere rispetto a tutti gli altri parametri. Sono 25375 i test effettuati mentre in discesa sono gli attualmente positivi che arrivano a 74265 grazie anche ai 4178 guariti. Scendono anche i ricoveri in area non critica: le persone attualmente ricoverate nei reparti Covid pugliesi sono 557 mentre in terapia intensiva ci sono 31 pazienti. I casi provincia per provincia: Lecce si conferma quella con il maggior numero di nuovi contagi, 1201 quelli odierni. Segue il barese con 1023 e Foggia con 546. Taranto conta 424 nuovi contagi, la BAT 293 e Brindisi 287. Sono 29 i contagi di residenti fuori regione. In Puglia si sfiorano ormai i 9 milioni di test effettuati da inizio pandemia mentre sono oltre 750mila i casi di contagio accertati e 7700 i decessi registrati. In calo, ancora, l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti arrivata a circa 500.