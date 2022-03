Risolvere la congestione metropolitana, rafforzare i collegamenti interurbani e migliorare il collegamento con il porto e con il Sud della Puglia. Si apre il dibattito pubblico per la variante della SS16 Adriatica Bari-Mola, che con oltre 19 km di tracciato, 6 nuovi svincoli, due carreggiate con tre corsie, 4 viadotti e 3 gallerie artificiali per un progetto da 405 milioni di euro, si configurerà come strada a scorrimento veloce.

Una rivoluzione per la viabilità del territorio, il nuovo tracciato, più interno rispetto a quello attuale, si pone l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del territorio e incrementare la sicurezza stradale delle infrastrutture esistenti, riducendo con una serie di ammodernamenti, il tasso di incidentalità e favorendo il comfort di marcia. L’opera sarà discussa e approfondita assieme ai cittadini e agli Enti interessati. Il calendario di incontri del dibattito pubblico prenderà il via lunedì 7 marzo dalle ore 17 alle ore 19:30, con il primo appuntamento informativo territoriale dedicato specificatamente alla città di Bari. Al termine della fase di dibattito pubblico si potrà procedere con la redazione del progetto definitivo e la nuova Statale 16, se non vi saranno rallentamenti nell’iter di realizzazione, potrebbe essere pronta nel 2027.