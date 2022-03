I primi effetti del conflitto tra Ucraina e Russia arrivano anche in Puglia. In queste ore a tenere banco è la situazione che gira attorno al tema del grano. Le due nazioni impegnate nella guerra sono prime al mondo per la produzione del grano tenero, ovvero quello utilizzato per la produzione di farina, biscotti e più in generale dolciumi. A spiegare cosa sta accadendo è Vincenzo Divella, amministratore unico della Divella Spa, marchio tutto pugliese e che ha fatto la storia nel settore della pasta, ma non solo. Divella, intervenuto a Spazio Città in una intervista con Roberto Straniero, ha fatto il punto della situazione.

Secondo Vincenzo Divella al momento non c’è il rischio di una ripercussione nei confronti dei consumatori. Ma i costi per le imprese, quelle sì, rappresentano una criticità inevitabile perché costrette ad acquistare altrove.

L’amministratore unico di Divella Spa è sicuro, sugli scaffali dei negozi i prodotti non mancheranno. Anche il rischio di chiusure da parte delle imprese sembra non esserci.

Intanto la Divella guarda con interesse in altre parti del mondo, per sopperire ai mancati carichi da Russia e Ucraina.