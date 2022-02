Tanti i malumori a seguito della nomina da parte del presidente Emiliano di Rocco Palese ad assessore alla Sanità pugliese. E arriva anche la provocazione di Fratelli d’Italia che presenta una mozione per dare attuazione al Piano Sanitario del Governo regionale Fitto, che, spiega il capogruppo Ignazio Zullo, per circa vent’anni è stato criticato e osteggiate dai Governi Vendola-Emiliano. L’opposizione chiede a gran voce un cambio di marcia per quanto riguarda la sanità pugliese allo scopo di costruire, si legge nella mozione, un modello meritocratico per gli operatori, efficace ed efficiente per i cittadini, anche dal punto di vista della tassazione.