Era proprietario di un B&B a Castellana Grotte e allo stesso tempo spacciava cocaina, un complice si occupava della vendita, un altro recuperava clienti sul territorio. I Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno scoperto un’organizzazione specializzata nel traffico di droga con base operativa a Castellana Grotte. In manette sono finiti un 36enne, proprietario della struttura ricettiva, un 26enne ed un 46enne. L’operazione dei militari è partita dopo le diverse misure cautelari messe a segno nei confronti di alcuni vertici di un’associazione armata finalizzata al traffico della cocaina nello stesso comune barese, l’operazione “Eclissi”. Da lì i Carabinieri hanno avviato nuove indagini avvalendosi di intercettazioni telefoniche dalle quali è emerso che i tre indagati utilizzavano un linguaggio in codice specifico per le loro comunicazioni sullo spaccio di cocaina a Castellana Grotte, parlando di introiti, taglio della droga e distribuzione sul mercato illecito. Secondo il quadro ricostruito dagli inquirenti, i tre arrestati avevano messo in piedi una frenetica attività di spaccio. Gli indizi raccolti hanno fatto scattare gli arresti. Il 36enne titolare del B&B ed il rivenditore di cocaina di 26 anni sono finiti in carcere, mentre il 46enne che si occupava del reclutamento di clienti è stato sottoposto ai domiciliari.