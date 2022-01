Dopo settimane di pressione costante sulla Puglia, il Covid sembra voler mollare leggermente la presa. Migliorano alcuni degli indicatori principali della pandemia: giù i contagi giornalieri, gli attualmente positivi mentre schizza il numero dei guariti. Uniche note negative, i ricoveri (ancora in salita) e i decessi (altri 7). È quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato dalla Regione che oggi, giovedì 20 gennaio, segnala 8.333 nuovi casi accertati, a fronte di oltre 63.200 tamponi analizzati.

Un terzo dei contagi odierni (2.764) si riferiscono alla sola provincia di Bari, seguita da Lecce con 1.437, Foggia 1.269 e poi Taranto con 1.061, la Bat con 934 e infine Brindisi con 761 casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 62 residenti fuori regione e 45 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, tocca così quota 505.565. E ad aggravarsi ulteriormente è anche il bilancio delle vittime, con altri 7 morti registrati, e che portano il totale dei decessi a causa del Coronavirus a 7.091.

Scendono finalmente, dopo giorni di risalita, i numeri relativi alle persone attualmente positive che sono in tutto 133.483 (oltre 5.500 meno di ieri). Lo stesso non si può dire purtroppo dei ricoveri che si confermano in aumento. I pazienti Covid in ospedale sono complessivamente 754, di cui 691 in area non critica e 63 in terapia intensiva. Ottime notizie infine sul fronte dei negativizzati, che sfiorano la soglia dei 365mila. I guariti pugliesi, nelle ultime 24 ore, sono quasi 24mila.