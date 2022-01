Incidente stradale questa mattina sulla provinciale 82, che collega Gioia del Colle ad Acquaviva. Un’utilitaria con a bordo due suore è entrata in collisione con un trattore e si è ribaltata. Le due donne, estratte dal mezzo dai vigili del fuoco, sono state soccorse dal 118 e trasportate al Miulli di Acquaviva in codice giallo. Non sarebbero in pericolo di vita. Alla polizia stradale il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.