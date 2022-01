L’ormai ex Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, sarà il nuovo Direttore Sanitario dell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva. Lo comunica, in una nota, lo stesso nosocomio ecclesiastico che ricorda come Dattoli sia un dipendente del “Miulli” da molti anni. Dal 2002, cioè da vent’anni, era in aspettativa visti i plurimi incarichi rivestiti all’interno di realtà sanitarie della Regione Puglia. Dattoli si è dimesso dal ruolo di DG a Foggia, il 16 dicembre, dopo esser stato travolto dall’inchiesta della Guardia di Finanza che il 13 dicembre scorso ha portato al suo arresto per una presunta manipolazione di due gare d’appalto. Dagli arresti domiciliari alla libertà arrivata dopo poco più di quindici giorni sul gong di fine anno grazie alla decisione del tribunale del Riesame che ha accolto la richiesta del legale difensore, sino al ritorno al lavoro al “Miulli” con un ruolo importante come quello di Direttore Sanitario. Un posto, tra le altre cose, vacante in questo momento. «Dovendo selezionare il nuovo direttore sanitario – spiegano dal nosocomio ecclesiastico – come da prassi la direzione generale ha cercato all’interno del proprio organico la professionalità idonea a ricoprire tale ruolo, individuandola nella figura di comprovata esperienza del dott. Dattoli, già reintegrato nell’organico del “Miulli”».

L’ex DG di Foggia è coinvolto in questa inchiesta assieme ad altre cinque persone. Secondo la Guardia di Finanza ci sarebbe stata una presunta “manipolazione” di due gare d’appalto ed in particolare quella per l’affidamento del servizio di elisoccorso e quella del servizio di trasporto aereo di organi e di equipe medica per attività di prelievo e trapianto organi. L’accusa ipotizza che i sei avrebbero agito per favorire l’Alidaunia, anche se alla fine non si è aggiudicata i bandi che invece sono stati assegnati ad un’altra ditta e cioè l’Avionord.