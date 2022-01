È finalmente caccia agli affari. Al via la corsa al capo d’abbigliamento tanto desiderato o al prodotto più gettonato. Tutto, ovviamente, scontato o addirittura scontatissimo. In Puglia, fino al 28 febbraio, è tempo di saldi invernali. Nonostante le tante incertezze legate alla pandemia e dopo un periodo catastrofico a causa delle restrizioni, finalmente, si riparte e lo si fa mantenendo alte le aspettative. Quello dei saldi, dichiara Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Bari, è un momento importante per le attività commerciali del territorio, che permette di far respirare la nostra economia. Attenzione a quelle poche regole, ma precise per i negozianti come l’esposizione del prezzo di partenza accanto al quale deve essere esibita la percentuale di sconto e il prezzo finale. La presidente lancia, infine, un messaggio importante incitando ad acquistare nelle proprie città, sostenendo così il commercio di prossimità. L’auspicio è che ci sia un riscontro positivo da parte della clientela e che il 2022 possa essere davvero un anno di ripresa per le tante attività che, a causa del Covid, hanno sofferto il crollo del fatturato.