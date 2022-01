Torna a salire il numero dei tamponi effettuati ma questa volta resta stabile il dato sui nuovi contagi. Sono 3.670 i casi Covid registrati in Regione nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerso nel bollettino epidemiologico odierno. 93.498 i tamponi effettuati che fanno scendere sensibilmente il tasso di positività rispetto alla giornata di ieri. La Provincia di Bari ha fatto registrare il maggior numero di positività, 1.057, 884 in quella di Lecce, 520 nel brindisino, 424 in provincia di Foggia, 360 nella Bat e 343 nel tarantino. 74 contagi sono attribuiti a residenti fuori regione. Il totale dei casi da inizio pandemia in Puglia sale a 322.846. Si aggrava ulteriormente il bilancio dei decessi, il virus ha fatto altre 5 vittime che portano il dato complessivo a 6.993.

Crescono ancora i ricoveri. 35 in più nelle ultime 24 ore, e totale che sale a 334 pazienti in area non critica. 36 invece si trovano in terapia intensiva, in aumento di 3 unità. Galoppa il dato degli attualmente positivi, 36.723 secondo il bollettino odierno. Infine i guariti dal Covid nell’ultimo giorno sono 918.